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Президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента тоннеля под Муровдагом

Президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента тоннеля под Муровдагом 16 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 11.6-километрового тоннеля, который будет построен под Муровдагом на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар.
Карабах
17 августа 2021 г. 12:41
Президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента тоннеля под Муровдагом
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16 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента 11,6-километрового тоннеля, который будет построен под Муровдагом на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщает Report, проектная длина автомобильной дороги, соединяющей Гёйгельский и Кяльбаджарский районы, составляет 81 километр.

Согласно поручению главы государства, с учетом плана развития Карабаха автомобильная дорога строится в соответствии с 1-й и 2-й технической категориями с 2-4 полосами движения. С 16-километрового участка проекта начинается хребет Муровдаг, и высота увеличивается с 1 900 метров до вершины Муровдаг - до 3 260 метров. Учитывая сложный рельеф местности и вопросы безопасности, было сочтено целесообразным строительство 11,6-километрового тоннеля под хребтом Муровдаг. После хребта Муровдаг планируется строительство еще двух автомобильных тоннелей протяженностью 2830 и 460 метров. Таким образом, будет построено три тоннеля общей протяженностью около 15 километров. Тоннели будут иметь 2 полосы движения в одном направлении и ширину 12 метров.

Глава государства заложил фундамент тоннеля.

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Версия на азербайджанском языке Prezident və xanımı Murovdağında tunelin təməlqoyma mərasimində iştirak edib

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