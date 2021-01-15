Президент: Граждане Азербайджана смогут беспрепятственно ездить в Шушу

"Здесь никогда не было дороги. Наши героические воины освободили эти земли. Мы за два месяца проложили сюда дорогу", - отметил глава государства

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами совместной с президентом Ильхамом Алиевым поездки в освобожденную от оккупации Шушу.

Как сообщает Report, на кадрах запечатлена новая дорога в Шушу.

"Здесь никогда не было дороги. Наши героические воины освободили эти земли. Мы за два месяца проложили сюда дорогу. Разумеется, потом дорога будет расширена и покрыта асфальтом. Граждане Азербайджана смогут беспрепятственно ездить в Шушу", - отметил президент.