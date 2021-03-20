О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района

Президент: Готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района "Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим"
Карабах
20 марта 2021 г. 10:56
Президент: Готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района

"Мы восстановим Шушу, обязательно восстановим. Уже дан старт восстановительным работам. Сегодня, находясь в Шуше, я уже знакомлюсь с выполнением данных мною поручений".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ", - заявил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun bütövlükdə baş planı hazırlanır, onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi"

Новости партнеров

Самое важное

Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21
Радость свободы
ФотоРадость свободы
19 марта 2021 г. 14:21
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
18 марта 2021 г. 15:16
В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
ФотоВ Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
18 марта 2021 г. 14:54
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
Президент США: Намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном
18 марта 2021 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi