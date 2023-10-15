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Президент: Главной причиной того, что мы сегодня находимся в Ханкенди - азербайджанский народ, сыны Азербайджана

Президент: Главной причиной того, что мы сегодня находимся в Ханкенди - азербайджанский народ, сыны Азербайджана "Главной причиной того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди – ред.) - азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шех
Карабах
15 октября 2023 г. 18:22
Президент: Главной причиной того, что мы сегодня находимся в Ханкенди - азербайджанский народ, сыны Азербайджана

"Главной причиной того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди – ред.) - азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористической операции азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: The main reason we are in Khankendi today is the people of Azerbaijan, the children of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Bu gün Xankəndidə olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan övladıdır"

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