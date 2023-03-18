О нас

Президент: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, никакого мирного соглашения не будет

Президент: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, никакого мирного соглашения не будет Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого. Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было
Карабах
18 марта 2023 г. 16:21
Президент: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, никакого мирного соглашения не будет

Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого. Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было оккупации, словно не было тех, кто превратил Агдам в "Хиросиму Кавказа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Это хотят забыть и заставить нас это забыть. Этого никогда не будет. Реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах. В противном случае никакого мирного договора не будет", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İşğal, müharibə, postmüharibə reallıqları sülh danışıqlarında öz əksini tapmalıdır və tapacaq"

Самое важное

Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi