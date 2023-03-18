Президент: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, никакого мирного соглашения не будет

Президент: Если в мирные переговоры не будут включены реалии оккупации, войны и послевоенного периода, никакого мирного соглашения не будет

Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого. Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было

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