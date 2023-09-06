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Президент: Доставка грузов к ППП "Лачын" без согласования является вмешательством во внутренние дела Азербайджана

Президент: Доставка грузов к ППП "Лачын" без согласования является вмешательством во внутренние дела Азербайджана Доставка со стороны Армении к азербайджанскому погранично-пропускному пункту "Лачын" грузов, как они утверждают, гуманитарного назначения без согласования с азербайджанской стороной является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к те
Карабах
6 сентября 2023 г. 19:43
Президент: Доставка грузов к ППП Лачын без согласования является вмешательством во внутренние дела Азербайджана

Доставка со стороны Армении к азербайджанскому погранично-пропускному пункту "Лачын" грузов, как они утверждают, гуманитарного назначения без согласования с азербайджанской стороной является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Азербайджана отметил, что подобная политика Армении серьезно вредит переговорам по мирному договору.

Глава государства сообщил, что по линии Азербайджанского общества Красного Полумесяца на эту территорию были доставлены продовольственные грузы, однако незаконный сепаратистский режим отказался от них.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Razılaşdırmadan “Laçın” sərhəd-keçid məntəqəsinin qarşısına yüklərin gətirilməsi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır"

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