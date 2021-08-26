Президент: Память о шехидах - священна для каждого из нас

"Все эти работы, требующие больших средств, Азербайджан выполняет за свой счет, никому не обязан, никого не просит помощи. В том числе, сегодня все восстановительные работы на освобожденных землях выполняются за счет средств Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.
Президент отметил, что во время войны азербайджанские военнослужащие проявили профессионализм, решительность, мужество, героизм и самоотверженность.
"Дорогая память о шехидах - священна для каждого из нас. Когда мы планировали операции, в первую очередь думали о возможных потерях и, если сравнивать, Азербайджан именно поэтому понес небольшие потери. Жизнь каждого шехида неповторима, гибель каждого шехида - это трагедия для его родных и близких, большая беда”, - добавил глава государства.