Президент: Память о шехидах - священна для каждого из нас

"Все эти работы, требующие больших средств, Азербайджан выполняет за свой счет, никому не обязан, никого не просит помощи. В том числе, сегодня все восстановительные работы на освобожденных землях выполняются за счет средств Азербайджана".

"Все эти работы, требующие больших средств, Азербайджан выполняет за свой счет, никому не обязан, никого не просит помощи. В том числе, сегодня все восстановительные работы на освобожденных землях выполняются за счет средств Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.

Президент отметил, что во время войны азербайджанские военнослужащие проявили профессионализм, решительность, мужество, героизм и самоотверженность.

"Дорогая память о шехидах - священна для каждого из нас. Когда мы планировали операции, в первую очередь думали о возможных потерях и, если сравнивать, Азербайджан именно поэтому понес небольшие потери. Жизнь каждого шехида неповторима, гибель каждого шехида - это трагедия для его родных и близких, большая беда”, - добавил глава государства.