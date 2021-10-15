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Президент: Дома на оккупированных территориях были разобраны на кирпичи и проданы в Армению и Иран

Президент: Дома на оккупированных территориях были разобраны на кирпичи и проданы в Армению и Иран "В городе Шуша Армения разрушила 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации "толерантности" и при пособничестве так называемых "специалистов" из Ирана была попытка представить ее как персидскую".
Карабах
15 октября 2021 г. 13:05
Президент: Дома на оккупированных территориях были разобраны на кирпичи и проданы в Армению и Иран

"В городе Шуша Армения разрушила 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации "толерантности" и при пособничестве так называемых "специалистов" из Ирана была попытка представить ее как персидскую".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что дома и общественные здания были разобраны на кирпичи и камни и проданы в Армению и Иран.

Также Арменией нанесен огромный ущерб окружающей среде: "Около 60 тысяч гектаров лесов было вырублено за годы оккупации, распилено и продано в Армению и в Иран.

Осуществлялась незаконная эксплуатация золотоносных месторождений и других природных ресурсов. При участии одной европейской компании систематически загрязнялась трансграничная река Охчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами".

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Версия на английском языке President: Houses in occupied territories were dismantled into bricks and sold to Armenia and Iran
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İşğal edilmiş ərazilərdəki evlər sökülüb, daşları Ermənistan və İranda satılıb"

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