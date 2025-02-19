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Президент: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине

Президент: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине Президент: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине
Карабах
19 февраля 2025 г. 16:13
Президент: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине

Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

"Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы восстанавливаем жизнь", - сказал он.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: It is the duty of our state to create the best conditions for people who spent years longing for their homeland
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Hər şeyi mərhələli yollarla edirik, öz gücümüzlə, bizə heç kim kömək etmir

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