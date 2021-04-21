Президент: До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией

"На нынешнем этапе там проводятся работы в различных направлениях, идет процесс разминирования

"На нынешнем этапе там проводятся работы в различных направлениях, идет процесс разминирования. Самая большая сложность здесь заключается в том, что Армения не предоставляет нам карт минирования, отказывается от этого. Хотя нам доподлинно известно, что такие карты у них есть. Отказ от предоставления данных карт является просто очередным военным преступлением Армении. Из-за непредоставления карт минирования после окончании войны погибли и получили ранения более 100 только гражданских лиц".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Работа в этом направлении будет продолжаться. Закупается новое оборудование, дано Распоряжение об увеличении штатных единиц Агентства по разминированию. Мы постараемся максимально мобилизовать все силы, чтобы работы по разминированию шли быстрыми темпами. В то же время этой работой занимаются военнослужащие Турции и России, оказывающие помощь в данной сфере. По моему указанию в Министерстве обороны Азербайджана создано несколько саперных батальонов, которые также активно участвуют в этих работах, на сегодняшний день самый большой участок разминировало именно Министерство обороны.

Параллельно с этим дан старт основным инфраструктурным проектам. Я неоднократно информировал азербайджанскую общественность об этом. Считаю, что до конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией. Прокладываются линии, строятся новые подстанции. Сегодня город Шуша полностью обеспечен электроэнергией, в настоящее время прокладываются новые линии электропередачи из Дашкесана в Кяльбаджар. Это – очень тяжелая работа, потому что данный инфраструктурный проект должен пройти через горы Муров. Высота гор там достигает 3 500 метров, и погодные условия пока недостаточно благоприятные, снег еще не растаял", - отметил Президент.