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Президент: Для освобождения наших земель мы бы подождали еще 17 лет

Президент: Для освобождения наших земель мы бы подождали еще 17 лет Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда освободил Карабах. И в случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. В этом случае не имело бы значения, кто является прези
Карабах
20 июля 2024 г. 20:14
Президент: Для освобождения наших земель мы бы подождали еще 17 лет

Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда освободил Карабах. И в случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. То есть нет никакой разницы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Глава нашего государства также сказал: "Возможно, это событие произошло бы лет через 50. В таких случаях нет места эгоизму. Это не имело отношения лично ко мне. Тогда было неважно, кто лидер или президент. Это был вопрос достоинства".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Torpaqlarımızı azad etmək üçün lazım olsaydı, daha 17 il gözləyərdik

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