Президент: Для освобождения наших земель мы бы подождали еще 17 лет

Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда освободил Карабах. И в случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. В этом случае не имело бы значения, кто является прези

Конечно, иногда приходится принимать трудные решения. Лично я уже 17 лет являлся президентом, когда освободил Карабах. И в случае необходимости мы бы подождали еще 17 лет, чтобы освободить наши земли. В этом случае не имело бы значения, кто является президентом. То есть нет никакой разницы.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Глава нашего государства также сказал: "Возможно, это событие произошло бы лет через 50. В таких случаях нет места эгоизму. Это не имело отношения лично ко мне. Тогда было неважно, кто лидер или президент. Это был вопрос достоинства".