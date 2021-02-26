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Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер

Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер "Иногда возникают те или иные определённые проблемы, однако в целом деятельность российских миротворческих сил может считаться удовлетворительной"
Карабах
26 февраля 2021 г. 13:58
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер

"Мы достигли цели. Нашей целью было восстановление территориальной целостности. Мы добились этого. Завоевали военную победу. Эти земли мы освободили не путем переговоров, обсуждений, а военным путем. Сражаясь, проливая кровь, становясь шехидами".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время сегодняшней пресс-конференции в Баку с участием местных и иностранных СМИ.

"Мы восстановили справедливость. Отплатили за кровь наших шехидов. Отомстили врагу на поле боя. Что касается миротворцев, их деятельность в Азербайджане носит временный характер, преходящий характер. Эти солдаты выполняют особую миссию. Я считаю, что выполняют ее успешно. Иногда возникают те или иные определённые проблемы, однако в целом деятельность российских миротворческих сил может считаться удовлетворительной", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sülhməramlıların Azərbaycanda fəaliyyəti müvəqqəti xarakter daşıyır"

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