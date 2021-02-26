Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер

"Иногда возникают те или иные определённые проблемы, однако в целом деятельность российских миротворческих сил может считаться удовлетворительной"

"Мы достигли цели. Нашей целью было восстановление территориальной целостности. Мы добились этого. Завоевали военную победу. Эти земли мы освободили не путем переговоров, обсуждений, а военным путем. Сражаясь, проливая кровь, становясь шехидами".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время сегодняшней пресс-конференции в Баку с участием местных и иностранных СМИ.

"Мы восстановили справедливость. Отплатили за кровь наших шехидов. Отомстили врагу на поле боя. Что касается миротворцев, их деятельность в Азербайджане носит временный характер, преходящий характер. Эти солдаты выполняют особую миссию. Я считаю, что выполняют ее успешно. Иногда возникают те или иные определённые проблемы, однако в целом деятельность российских миротворческих сил может считаться удовлетворительной", - сказал президент.