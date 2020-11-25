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Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван

Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван Предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам
Карабах
25 ноября 2020 г. 12:38
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
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"Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

"Уже началось строительство новой дороги в Шушу. В советское время была одна дорога в Шушу – из Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского района. Эта дорога будет проходить по части Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было обеспечено в скором времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную дорогу.

В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага”, - добавил президент.

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Версия на английском языке President: Instructions were given to restore railway to Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Naxçıvana gedən dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar göstərişlər verilib"

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