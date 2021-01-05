Президент: Церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям

"Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смо

"Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 января, принимая в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением министром культуры.

"Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения. Во время войны состоялось открытие после ремонта албано-христианской церкви. Русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви, расположенная в Баку армянская церковь – все это охраняется государством. Но посмотрите во что превратил ненавистный враг наши мечети. На оккупированных и освобожденных землях разрушено свыше 60 мечетей, и никто на это не реагирует. Ни одна международная организация не осуждает Армению. Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства", - добавил глава государства.