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Президент: Церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям

Президент: Церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям "Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смо
Карабах
5 января 2021 г. 17:45
Президент: Церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям

"Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 января, принимая в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением министром культуры.

"Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения. Во время войны состоялось открытие после ремонта албано-христианской церкви. Русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви, расположенная в Баку армянская церковь – все это охраняется государством. Но посмотрите во что превратил ненавистный враг наши мечети. На оккупированных и освобожденных землях разрушено свыше 60 мечетей, и никто на это не реагирует. Ни одна международная организация не осуждает Армению. Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xudavəng kilsəsi öz sahiblərinə, bizim udi qardaşlarımıza qaytarılıb"

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