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Президент: Целью Армении было навсегда оставить наши земли под оккупацией

Президент: Целью Армении было навсегда оставить наши земли под оккупацией "Мы предприняли такие шаги для освобождения наших земель, чтобы все земли были освобождены. Не секрет, что предложения, которые были за столом переговоров, не отвечали нашим интересам. Я открыто заявлял об этом и именно поэтому не соглашался на пре
Карабах
17 августа 2021 г. 11:51
Президент: Целью Армении было навсегда оставить наши земли под оккупацией
Ильхам Алиев

"Мы предприняли такие шаги для освобождения наших земель, чтобы все земли были освобождены. Не секрет, что предложения, которые были за столом переговоров, не отвечали нашим интересам. Я открыто заявлял об этом и именно поэтому не соглашался на предложенный вариант. Потому что последние 10 лет о чем шла речь - пять районов могут быть возвращены Азербайджану, а Кяльбаджарский и Лачинский районы могут быть возвращены Азербайджану после проведения референдума в бывшем Нагорном Карабахе. Конечно, мы никак не могли с этим согласиться. Потому что ни о каком референдуме не могло быть и речи".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время своей поездки в Кяльбаджар.

Глава государства сказал: "Моя политика заключалась в том, и я открыто об этом заявлял, что все наши земли должны быть освобождены от оккупантов, территориальная целостность должна быть полностью восстановлена, нам не нужно неполноценного решения вопроса. Именно поэтому азербайджанская сторона не согласилась с выдвинутыми предложениями. Но потом выяснилось, что Армения тоже не согласна на это. Потому что цель Армении состояла в том, чтобы навсегда оставить все захваченные земли под оккупацией. Новая информация, которая появляется сейчас, и в то же время то, что мы видим на освобожденных землях, показывают это. Намеренный вернуть земли, не стал бы строить шесть линий оборонительных укреплений".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia’s goal was to keep our lands under occupation forever
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistanın məqsədi torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaq idi"

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