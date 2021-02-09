Президент: Британская компания привлечена к работе на освобожденных землях

"Мы планируем свое будущее на территориях, уже освобожденных от оккупации. Я уже объявил эти территории "зеленой зоной"

"Можно сказать, 600 британских компаний зарегистрированы в Азербайджане. Это действительно хороший показатель диверсификации нашего экономического партнерства".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 9 февраля, принимая государственного министра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

"У нас есть большой потенциал для реконструкции территорий, освобожденных от оккупации. Мы уже начали контакты с британскими компаниями. Одна из них вовлечена в работы по градостроению, развитию инфраструктуры на освобожденных территориях, и я надеюсь, что их будет больше, потому что там предстоит многое сделать. Все разрушено. Существует большой потенциал в области возобновляемых источников энергии. Я знаю, что британские компании заинтересованы в работе над этими вопросами. Есть очень хороший солнечный, ветровой, водный потенциал. Таким образом, мы планируем свое будущее на территориях, уже освобожденных от оккупации. Я уже объявил эти территории "зеленой зоной".