Президент: До Второй Карабахской войны БПЛА нигде не использовались с такой эффективностью

Bayraktar ТВ2 в боевых действиях 44-дневной войны постоянно находились в воздухе

"До Второй Карабахской войны в таком масштабе и с такой эффективностью беспилотные летательные аппараты нигде еще не использовались. Мы начали закупку БПЛА достаточно давно, более 10 лет назад".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Это были средства поражения израильского производства. Мы их освоили и применили во время кратковременных боевых действий в апреле 2016 года. Это стало неожиданностью для армянской стороны. Но опять же возвращаясь к тому, о чем я уже говорил ранее, мы не стали усугублять тот конфликт, ведь у нас тогда не было намерений вести широкомасштабные боевые действия. Поэтому все быстро закончилось.

В апреле 2016 года мы использовали барражирующие боеприпасы Harop. Впоследствии стали приобретать и другие беспилотные средства израильского производства: Sky Striker (сейчас это уже ни для того не секрет, поэтому нет смысла скрывать) и Orbiter – как вы сказали и разведывательные, и боевые". - заявил президент, добавив, что на тот момент турецкий военно-промышленный комплекс еще не приступил к производству беспилотников. "Но как только это произошло, мы стали первыми иностранными покупателями БПЛА Bayraktar ТВ2, которые очень эффективно показали себя как в плане разведки, так и в плане нанесения точных ударов".

"Что касается Bayraktar ТВ2, то в боевых действиях 44-дневной войны они постоянно находились в воздухе. Конечно, иной раз погодные условия создавали препятствия, но поскольку в основном погода была ясная, эти БПЛА применялись практически ежедневно, может быть с какими-то небольшими перерывами", - заявил глава государства.

По его словам, стратегические цели, крупные военные объекты были поражены с использованием Harop, а бронетехника и другие цели в основном поражались Bayraktar ТВ2.