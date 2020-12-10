Президент: Азербайджанский народ в очередной раз стал свидетелем решительной поддержки Турции

Об этом говорится в записи, оставленной в Книге Памяти президентом Азербайджанской Республики

"С глубоким уважением и почтением поминаю память братских турецких солдат и офицеров, в начале прошлого века отдавших жизнь за независимость Азербайджана в составе Кавказской исламской армии и желаю им упокоения от Всевышнего".

Как передает Report, об этом говорится в записи, оставленной в Книге Памяти президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым при посещении памятника, установленного в Аллее шехидов в память о турецких солдатах-шехидах.

"Спустя 100 лет – в 2018 году с участием президентов Азербайджана и Турции на военном параде в Баку азербайджанские и турецкие солдаты совершили совместный марш и в современной военной форме, и символически в военной форме Кавказской исламской армии, что наглядно отразило наше братство и вечное единство. В 44-дней Отечественной войне, нацеленной на прекращение почти 30-летней агрессии и политики оккупации Армении против Азербайджана, азербайджанский народ в очередной раз стал свидетелем решительной и однозначной поддержки Турции", - добавил президент.