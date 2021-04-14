Президент Азербайджана: "Зангезурский коридор становится реальностью"

Еще раз, Александр Григорьевич, от всего сердца приветствую Вас в Азербайджане. Ваш визит имеет очень важное значение для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Визит начался вчера

"Еще раз, Александр Григорьевич, от всего сердца приветствую Вас в Азербайджане. Ваш визит имеет очень важное значение для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Визит начался вчера. Мы вчера провели обстоятельный разговор, обсудили практически все вопросы двусторонней повестки дня, также региональную проблематику. Я информировал Александра Григорьевича в связи с ситуацией, сложившейся после решения нагорно-карабахского конфликта. И по всем вопросам, которые мы обсуждали, мы имеем полное взаимопонимание".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Сегодня переговоры продолжились. Также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи, неоднократно я посещал Беларусь, а Александр Григорьевич - Азербайджан. Наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией. Но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича, и хотел бы выразить благодарность за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

"В политическом плане консультации проводятся регулярно и на уровне глав государств, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь.

Сегодня сопредседатели межправкомиссий, а также члены делегаций доложили о проделанной работе. Министры и члены делегаций встречались вчера. Так что вчерашний день также был посвящен вопросам дальнейшего укрепления отношений, и определены конкретные направления будущего сотрудничества в рамках диверсификации товарооборота, его увеличения. За прошлый год товарооборот был значительно увеличен, но это в основном за счет поставок сырой нефти в Беларусь.

В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть, не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ.

Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе, по многим направлениям - и в плане градостроительства, и в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект "умное село" практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси вот в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере.

Очень большой сегмент наших отношений – это промышленная кооперация. Нам тоже был сделан доклад сопредседателями межправкомиссии об успешной реализации проектов. Мы с Александром Григорьевичем начинали этот проект со сборки белорусских тракторов, потом мы вышли уже и на другие производства – автомобили, грузовики, комбайны, автобусы и электробусы, которые нам очень пригодятся в рамках нашей концепции "Зеленая зона Карабаха". Также обсудили вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. Иными словами, фронт работы очень большой. Я говорил уже и сегодня гостям, и вчера, что территория, освобожденная от армянской оккупации, равна четырем Люксембургам. Вот можете представить фронт работы. На этой территории все разрушено. Я представил Александру Григорьевичу экземпляр первого издания, которое мы подготовили и в котором есть фотографии наших городов, которые мы освободили, до оккупации, и фотографии того вандализма и варварства, которые армянские оккупанты совершили на землях, которые были под оккупацией.

Ситуация, связанная с постконфликтным развитием, в целом, считаю, что может быть охарактеризована как позитивная. Я проинформировал Александра Григорьевича о наших подходах и нашем видении развития постконфликтной ситуации. Естественно, выразил позицию Азербайджана о том, что мы считаем и реальность такова, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно, выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет были на бумаге, и механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Также не были выполнены и призывы стран-сопредседателей Минской группы к армянской стороне положить конец оккупации. И их заявления о том, что статус-кво неприемлем, армянской стороной не были услышаны.

Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти. Прежние правители Армении - главные виновники этого унизительного поражения и полного разгрома армянской армии, которыми закончилась Вторая Карабахская война. Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются и в рамках трехсторонней рабочей группы Азербайджан-Армения-Россия на уровне вице-премьеров, и в рамках наших консультаций с соседними странами - Турцией и Ираном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью. Мы рассчитываем на многостороннее сотрудничество.

Конечно, Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.

Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН.

Так что еще раз, Александр Григорьевич, от всей души Вас приветствую. Хочу пожелать братскому народу Беларуси под Вашим руководством новых успехов, новых свершений. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития, прогресса, обеспечиваете стабильность. И мы, как друзья, всегда рядом с Вами и всегда будем рядом с Вами.

Еще раз добро пожаловать и желаю Вам хорошего настроения. Думаю, что те импульсы, которые мы дали сегодня нашим командам, они будут вести нас к еще более масштабному сотрудничеству. Спасибо", - заявил Президент Азербайджана.