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Президент Азербайджана: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  

Президент Азербайджана: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира   «Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. Считаю, что важнейшими из них являются транспортные возможности. Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором».
Карабах
1 апреля 2021 г. 08:37
Президент Азербайджана: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  

«Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. Считаю, что важнейшими из них являются транспортные возможности. Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира, потому что как если взглянуть на карту, то можно увидеть, что в наше тело словно вонзили кинжал, тюркский мир был разделен. Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении. В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с ее союзником – Россией. Это железнодорожное сообщение может быть налажено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Эта железная дорога может быть обеспечена через Нахчыван. Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия – с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями», - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Decision to separate Zangazur from Azerbaijan and annex it to Armenia led to geographical divide of Turkic world
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək türk dünyasının coğrafi parçalanması idi"

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