Президент Азербайджана: В Минобороны созданы новые саперные батальоны

"По окончании войны я дал Министерству обороны указание создать дополнительные саперные батальоны, и они созданы. Меня регулярно информируют о работе по разминированию на освобожденных землях, на сегодняшний день примерно 80-90 процентов работ проделали с

"По окончании войны я дал Министерству обороны указание создать дополнительные саперные батальоны, и они созданы. Меня регулярно информируют о работе по разминированию на освобожденных землях, на сегодняшний день примерно 80-90 процентов работ проделали саперы Министерства обороны".

Как сообщает Report, об этом 4 февраля в ходе приема в видеоформате Вугара Сулейманова по случаю его назначения председателем правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Однако агентство, которое вы будете возглавлять, отныне должно взять на себя основную часть работы. Конечно, саперы Министерства обороны будут работать и дальше, потому что объем работы достаточно большой. Но Агентство по разминированию должно иметь такие возможности, чтобы вносить большой вклад в наше общее дело, потому что техническое оснащение прежнего агентства было на очень низком уровне, небольшим был и его численный состав. Если бы мы поручили эту работу им, то неизвестно, сколько лет она бы продолжалась. У нас нет времени. Мы должны как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли. Но каждый должен знать, что первостепенным вопросом является разминирование. Оценка причиненного ущерба, реализация инфраструктурных проектов, строительство домов, создание рабочих мест – если не будет проделана вся эта работа, то как люди смогут жить на этих землях? Необходимы дома, условия, вода, электричество, дороги, школы, больницы. Это – большая, широкомасштабная работа. Ненавистный враг все разрушил на оккупированных и освобожденных землях. Они даже уничтожили, сожгли дома, в которых жили до последних дней, вырубили деревья, в особенности, в Кельбаджарском и Лачинском районах. Часть деревьев погрузили на грузовые автомашины и увезли для продажи в Армению. Остальные деревья просто вырубили, чтобы нам не достались. Дома, которые не они строили, - в этих домах жили азербайджанцы, они их захватили, - сожгли, разобрали и увезли крыши, оконные рамы, санузлы. Эти позорные кадры достаточно широко освещались и в зарубежных медиа. Посмотрите, что они увозили с собой?! Санузлы. В этой спешке вынесли и увезли кондиционеры, радиаторы из здания бывшего райкома в городе Шуша, где ненавистная хунта создала для себя офис. Мы знали, как они оттуда бежали. Возможно, они установили рекорд в беге. Но даже в этой спешке они, наверное, взвалив на спину радиаторы и кондиционеры, бежали в Армению. То есть, вся наша инфраструктура, здания разрушены до основания. Поэтому каждый должен понимать, насколько велики масштабы этой работы, и Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи, и вся работа идет по плану. Поэтому вы должны тесно сотрудничать с Министерством обороны, вместе с ними составить график предстоящей работы - какие участки должны быть разминированы раньше. То есть, и здесь есть методология, есть мировая методология, есть спутниковые изображения", - сказал президент.