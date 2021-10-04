Президент Азербайджана: В Армении все знают о воровстве Сержика

"В список дезертиров входит и бывший президент Армении Сержик Саргсян... Когда он увидел, что Азербайджанская армия уже близится к Ханкенди и может схватить его за ухо и привезти в Баку, он трусливо бежал оттуда, как дезертир. Я называю его Сержиком не по

"В список дезертиров входит и бывший президент Армении Сержик Саргсян... Когда он увидел, что Азербайджанская армия уже близится к Ханкенди и может схватить его за ухо и привезти в Баку, он трусливо бежал оттуда, как дезертир. Я называю его Сержиком не потому, что хочу его унизить, а потому что в наших архивах есть информация, что в его свидетельстве о рождении, комсомольском билете он указан как Сержик Саргсян. Впоследствии он сменил имя на Серж, будто это приемлемое имя".

Как сообщает Report, об этом 3 октября заявил президент Ильхам Алиев на церемонии поднятия Государственного флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района.

"Этот человек всю жизнь был известен как вор, преступник, мошенник, предатель, дезертир. В Армении все знают о воровстве Сержика. Так называемые "герои войны", с которыми он сотрудничал, сегодня уже либо в тюрьме, либо горят в аду", - сказал глава государства.