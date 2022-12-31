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Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин

Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин 26 августа - значительно раньше намеченного срока, мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение.
Карабах
31 декабря 2022 г. 23:55
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
Ильхам Алиев

26 августа - значительно раньше намеченного срока, мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что в городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы, Президент Азербайджана отметил: «Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz 2023-cü ildə laçınlıları Laçına qaytaracağıq"

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