Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин

26 августа - значительно раньше намеченного срока, мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение.

26 августа - значительно раньше намеченного срока, мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что в городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы, Президент Азербайджана отметил: «Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли».