Президент Азербайджана: Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет

"Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается"

"Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты", - добавил глава государства.