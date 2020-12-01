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Президент Азербайджана: Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет

Президент Азербайджана: Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет "Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается"
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:36
Президент Азербайджана: Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет
Президент Ильхам Алиев

"Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur"

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