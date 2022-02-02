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Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян

Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян "Шуша была чужим городом для армян. Если это был армянский город, то почему он в таком плачевном состоянии? Почему осушили все родники?"
Карабах
2 февраля 2022 г. 17:51
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
Ильхам Алиев

"Шуша была чужим городом для армян. Если это был армянский город, то почему он в таком плачевном состоянии? Почему осушили все родники?"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Когда мы освободили Шушу, там проживало всего 1 500 человек. Правда, когда мы подошли к Шуше, они ушли. Но 90 процентов людей, живших там, были военнослужащие и их семьи. Так если это армянский город, почему вы здесь не жили? Почему он в таком плачевном состоянии? Почему вы разрушали город все эти годы?", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani president: Shusha was alien city for Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Şuşa ermənilər üçün yad şəhər olub"

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