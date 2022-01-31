Президент Азербайджана: Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся в истории как дезертиры

Во второй Карабахской войне, в Отечественной войне мы победили армянский фашизм. Могу сказать, что армянские фашисты сейчас не так активны, как в предыдущие годы. Но мы видим, что фашизм поднимает голову, поднимает голову в Армении. Бывшие фашистские лиде

Во Второй Карабахской, Отечественной войне мы победили армянский фашизм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ во время своего визита в Гянджу 30 января.

"Могу сказать, что армянские фашисты сейчас не так активны, как в предыдущие годы. Но мы видим, что фашизм поднимает голову в Армении. Бывшие фашистские лидеры Армении, убийцы детей Саргсян, Кочарян поднимают головы и вновь пытаются сотрясать оружием. Мы победили их. Мы поставили их на колени. В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся как дезертиры. Потому что, когда азербайджанская армия подошла к Шуше, они как трусливые зайцы бежали из Ханкенди", - сказал глава государства.