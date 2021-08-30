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Президент Азербайджана: Сегодня мы в Шуше и впредь будем жить здесь всегда

Президент Азербайджана: Сегодня мы в Шуше и впредь будем жить здесь всегда В период оккупации многие как бывшие вынужденные переселенцы, так и весь азербайджанский народ, в том числе я, неоднократно думали, что в мире нет справедливости. Потому что, если бы справедливость была, мы бы не оказались в такой ситуации. Я и сам так ду
Карабах
30 августа 2021 г. 14:22
Президент Азербайджана: Сегодня мы в Шуше и впредь будем жить здесь всегда
Ильхам Алиев

В период оккупации многие, как бывшие вынужденные переселенцы, так и весь азербайджанский народ, в том числе и я, думали, что в мире нет справедливости. Потому что, если бы справедливость была, мы бы не оказались в такой ситуации. Я и сам так думал. Но жизнь показала, что справедливость есть, только нужно быть терпеливым, нужно верить в справедливость и стараться добиться ее, идти к цели. Нужно проявить самоотверженность, чтобы восстановить справедливость. Сегодня все мы и мысленно, и вслух говорим, что да, справедливость есть, она восстановлена, сегодня мы в Шуше и впредь будем жить здесь всегда.

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 30 августа во время выступления на официальном открытии Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева в родном городе поэта впервые после освобождения Шуши от оккупации.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We are in Shusha today, and from now on, we will live in Shusha forever
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq"

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