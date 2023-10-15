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Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента

Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента "Было время, когда азербайджанцы и армяне жили в условиях дружбы не только в Ханкенди, но и в Карабахе, Баку, Гяндже, Иреване, Гёйче, Зангезуре, Даралаязе, Басаркечаре. Я помню эти годы, и особенно после того, как к руководству Советским Азербайджаном при
Карабах
15 октября 2023 г. 19:12
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента

"Было время, когда азербайджанцы и армяне жили в условиях дружбы не только в Ханкенди, но и в Карабахе, Баку, Гяндже, Иреване, Гёйче, Зангезуре, Даралаязе, Басаркечаре. Я помню эти годы, и особенно после того, как к руководству Советским Азербайджаном пришел Гейдар Алиев, некоторые националистические силы, которые до того времени были в Карабахе, полностью отошли в сторону. С 1969 по 1982 год не произошло ни одного неприятного инцидента".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Я был здесь вместе с отцом. Я помню эту атмосферу. Здесь были контакты, в подлинном смысле слова, в искренней атмосфере, велась совместная работа. Сегодня мы подняли над Сарсангским водохранилищем Азербайджанский флаг. По инициативе Гейдара Алиева для развития региона, сельского хозяйства в 1976 году были построены Сарсангское водохранилище, Суговушанское водохранилище. В то время были вложены огромные инвестиции, была проложена железная дорога из Агдама в Ханкенди, здесь было создано высшее учебное заведение, и абсолютное большинство зданий, которые мы видим в Ханкенди, были построены именно в те годы", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: From 1969 to 1982, there was not a single unpleasant incident in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər Qarabağda bir dənə də xoşagəlməz hala rast gəlinməmişdi"

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