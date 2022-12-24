Президент Азербайджана рассказал о ситуации на дороге из Лачына в Ханкенди в телефонном разговоре с Макроном

Президент Азербайджана рассказал о ситуации на дороге из Лачына в Ханкенди в телефонном разговоре с Макроном

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачынский район Азербайджана, глава государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наши

https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpg https://static.report.az/photo/7aa3bc1a-0180-3998-8d44-7aec72672ef0.jpg Ильхам Алиев

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачынский район Азербайджана, глава государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде. Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев рассказал об этом в телефонном разговоре с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на наших территориях, где временно размещаются российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста. Глава государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга. Подпишитесь на наш Telegram канал