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Президент Азербайджана рассказал о ситуации на дороге из Лачына в Ханкенди в телефонном разговоре с Макроном

Президент Азербайджана рассказал о ситуации на дороге из Лачына в Ханкенди в телефонном разговоре с Макроном В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачынский район Азербайджана, глава государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наши
Карабах
24 декабря 2022 г. 01:30
Президент Азербайджана рассказал о ситуации на дороге из Лачына в Ханкенди в телефонном разговоре с Макроном
Ильхам Алиев

В связи с ситуацией на дороге, ведущей в город Ханкенди через Лачынский район Азербайджана, глава государства отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на наших территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев рассказал об этом в телефонном разговоре с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на наших территориях, где временно размещаются российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

Глава государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Makronla telefon danışığında Laçından Xankəndi istiqamətində yoldakı vəziyyətdən danışıb

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