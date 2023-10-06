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Президент Азербайджана рассказал о помощи, оказанной армянским жителям Карабаха

Президент Азербайджана рассказал о помощи, оказанной армянским жителям Карабаха Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после взрыва на автозаправочной станции в Ханкенди азербайджанские пожарные ликвидировали пожар, оказали помощь пострадавшим, в настоящее время медицинский персонал Азербайджана оказывает услуги местному населению в
Карабах
6 октября 2023 г. 17:27
Президент Азербайджана рассказал о помощи, оказанной армянским жителям Карабаха

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после взрыва на автозаправочной станции в Ханкенди азербайджанские пожарные ликвидировали пожар, оказали помощь пострадавшим, в настоящее время медицинский персонал Азербайджана оказывает услуги местному населению в Ханкенди.

Как сообщает Report, этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге.

Сообщив, что представители Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения оказывают услуги на местах, начался процесс регистрации населения, для этого действует отдельный портал, президент Азербайджана сказал, что соответствующие структуры на месте несут службу для удовлетворения повседневных потребностей и обеспечения продовольствием.

Глава государства заявил, что важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории, религии и культуры охраняются полицией, осуществляется электроснабжение. Президент Ильхам Алиев отметил, что все это является показателем того, что программа реинтеграции армянских жителей Карабаха готова и претворяется в жизнь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti hazırda Qarabağın erməni sakinləri üçün görülən işləri açıqlayıb

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