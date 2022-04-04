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Президент Азербайджана рассказал о массовом захоронении в селе Эдилли

Президент Азербайджана рассказал о массовом захоронении в селе Эдилли Президент Ильхам Алиев рассказал о недавно обнаруженном массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.
Карабах
4 апреля 2022 г. 16:12
Президент Азербайджана рассказал о массовом захоронении в селе Эдилли

Президент Ильхам Алиев рассказал о недавно обнаруженном массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 4 апреля во время встречи с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер.

Глава государства отметил, что со времен Первой армяно-азербайджанской войны 3 890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, многие из них подверглись пыткам, были убиты и похоронены в братских могилах. Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя Азербайджан неоднократно обращался к Армении по этому вопросу, Армения не выказала конструктивного сотрудничества и доброй воли.

Глава государства отметил, что недавно в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено массовое захоронение, и останки были переданы в лабораторию для анализа ДНК.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Edilli kəndində aşkarlanan kütləvi məzarlıqdan danışıb

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