Президент Азербайджана поздравил народ с освобождением Кельбаджара от оккупации

"Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ.
Дорогие кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. Кяльбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам, природе Кяльбаджара нанесен большой ущерб".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.
"Оккупация Кяльбаджарского района была большой трагедией. Оккупация каждого района была большой трагедией. После оккупации в мае 1992 года Шушинского и Лачинского районов оккупация и Кяльбаджара создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении", - добавил президент.