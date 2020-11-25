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Президент Азербайджана поздравил народ с освобождением Кельбаджара от оккупации

Президент Азербайджана поздравил народ с освобождением Кельбаджара от оккупации "Дорогие кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации"
Карабах
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25 ноября 2020 г. 12:15
Президент Азербайджана поздравил народ с освобождением Кельбаджара от оккупации
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"Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ.

Дорогие кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. Кяльбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам, природе Кяльбаджара нанесен большой ущерб".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Оккупация Кяльбаджарского района была большой трагедией. Оккупация каждого района была большой трагедией. После оккупации в мае 1992 года Шушинского и Лачинского районов оккупация и Кяльбаджара создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении", - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates nation on liberation of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Prezident Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqı təbrik etdi

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