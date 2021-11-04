Президент Азербайджана: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства

"9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график вывода войск с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу".

"9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график вывода войск с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что освобожденные территории разрушены до основания, глава государства констатировал, что Армения разрушила все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания: "Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма".