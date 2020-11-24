Президент Азербайджана подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран

"Неоднократно будучи на линии соприкосновения, в окопах я думал, что наступит день, и мы вернемся, мы восстановим свою территориальную целостность"

“Очень трудно видеть сегодня город Агдам разрушенным. Однако несколько лет назад, будучи в этом регионе, в наших окопах, я видел это здание из бинокля. Невозможно передать эти чувства словами, как сложно было видеть свои земли, свой город, вот то здание издалека из бинокля и не мочь приехать сюда. Неоднократно будучи на линии соприкосновения, в окопах я думал, что наступит день, и мы вернемся, мы восстановим свою территориальную целостность".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

“Сегодня я подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран. Я счастливый человек, потому что четыре раза посещал Мекку. Один раз с покойным отцом и трижды как президент. Я счастлив, что со своей семьей произносил молитвы внутри священной Каабы. Первой моей молитвой было освобождение наших земель. Я просил Аллаха даровать мне сил, чтобы мы освободили земли от оккупации, чтобы он подарил нам это счастье вернуться на земли наших предков.

Сегодня здесь, перед разрушенной вандалами мечетью я говорю, что я счастливый человек. Еще раз благодарю Аллаха, что мои молитвы были услышаны, он даровал мне силу. Это поистине исторические дни", - сказал президент.