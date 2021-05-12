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Президент Азербайджана: Отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год

Президент Азербайджана: Отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год Мы восстановили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год
Карабах
12 мая 2021 г. 21:01
Президент Азербайджана: Отныне фестиваль Харыбюльбюль будет проводится в Шуше каждый год
Ильхам Алиев

"Мы восстановили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год. Нынешний фестиваль охватывает представителей проживающих в Азербайджане народов. На сегодняшнем фестивале выступят представители различных народов, проживающих в нашей стране".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

"Я рекомендовал это организатору фестиваля - Фонду Гейдара Алиева, потому что в победу в Отечественной войне большой вклад внесли все проживающие в Азербайджане народы. Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности, 44-дневная война еще раз продемонстрировала, что в нашей стране есть национальное единство, национальная солидарность. Неслучайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, мы еще раз направляем отсюда - из Шуши, с нашей древней земли месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах бывают развитие, единство, национальная солидарность, мир. Мы отслеживаем, видим события, происходящие в различных уголках мира, и могу сказать, что несколько лет назад предвидели ситуацию, которая сложилась сегодня. Поэтому на многочисленных мероприятиях, проводимых как в стране, так и в международной плоскости, мы пропагандировали мультикультурализм, сосуществование различных народов и говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и показывали, делились опытом, своими мыслями. Считаю, что наши усилия дали результат, потому что сегодня в мире есть более четкое представление по этому вопросу", - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək"

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