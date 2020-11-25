Президент Азербайджана обратился к народу

"Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Report представляет текст обращения Президента Ильхама Алиева:

-Дорогие соотечественники. Сегодня Кяльбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ.

Дорогие кяльбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. Кяльбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам, природе Кяльбаджара нанесен большой ущерб.

Оккупация Кяльбаджарского района была большой трагедией. Оккупация каждого района была большой трагедией. После оккупации в мае 1992 года Шушинского и Лачинского районов оккупация и Кяльбаджара создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении.

Оккупация Кяльбаджарского района является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана. В целом, Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки. В Азербайджане царили внутренние раздоры, возникли хаос, кризис, политический кризис, и борьба за власть привела к очень серьезным последствиям. Армения же, воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли. После оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической отметки. Воспользовавшись этим, Народный фронт Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и явилась оккупация Кяльбаджара. Иначе и быть не могло. Сейчас молодое поколение не помнит, но оно должно знать, кто в то время руководил Азербайджаном, какими знаниями, компетенцией обладали эти люди. У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния. Посмотрите, кто управлял в то время Азербайджаном?! Председатель парламента был младшим научным сотрудником, причем неудачным научным работником. Государственный секретарь – вышедший из комсомола карьерист, причем предавший впоследствии своего лидера, претендовавший на его кресло, больше всех радовавшийся его смерти, человек, чья последующая жизнь просто прошла по указке внешних кругов. Какого управления можно было от них ожидать? Какого патриотизма? Какого профессионализма? Министр иностранных дел – случайный человек, не владевший ни одним языком, учитель физики. Человек, который вообще не понимал, что такое внешние отношения, международные нормы, принципы. Просто, ездил туда-сюда как турист и говорил что попало. Министр обороны - учитель математики. Может ли учитель математики стать министром обороны? Именно этот учитель математики сдал Шушу врагу. Он говорил, что если Шуша будет сдана, то пустит себе в лоб пулю. До сих пор слоняется там и тут. Шушу вернули мы, именно мы. Вы продали ее, изменники народа. Министр внутренних дел. Всюду царил разбой, журналистов арестовывали, избивали, в прямом эфире их бросали в багажники машин. Такими вот были руководители Народного фронта Азербайджана. Премьер-министр являлся младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Посмотрите на эти противоречия. Человек, ответственный за то, чтобы вести вперед экономику страны на основе принципов рыночной экономики, был младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Какое управление, какие реформы, какая обороноспособность могли быть обеспечены? Вот наша беда и трагедия - случайные люди пришли к власти, захватили власть незаконным путем и повели страну к пропасти.

Если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан не только потерял остальные земли, но и утратил государственность в целом. Для того, чтобы удержать пошатнувшуюся власть они развязали гражданскую войну. Взяли в плен своих солдат. Разбомбили Гянджу. Пусть никто не забывает этого! Пусть те, кто не знает, и молодое поколение знают, кто вверг нас в эту беду. Кто является ее виновником. Кто является виновником того, что один миллион человек оказались в тяжелом положении. Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. По существу, если провести параллель, то их образ - это словно коллективный Пашинян: безграмотный, не обладающий знаниями, безвольный, трусливый, дезертир, не имеющий никакого опыта управления, находящийся под влиянием внешних кругов, управляемый их рукой и уничтоживший свою страну. Они - это коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства страны.

Кяльбаджар – наша древняя земля. Древняя азербайджанская земля. С точки зрения территории Кяльбаджар - один из наших самых больших районов. Исторические памятники Кяльбаджара – наше большое достояние. И мечети, и церкви являются нашим историческим достоянием. Азербайджанский народ это хорошо знает, и весь мир должен знать, что расположенные в Кяльбаджаре церкви принадлежат древнему государству Кавказская Албания. Есть множество исторических документов, подтверждающих это. Это ни для кого не секрет. Просто армянские «историки» и фальсификаторы арменизировали албанские церкви, добавили туда своей лжи и присвоили их. Достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что в 1830-х годах Российская империя упразднила албанскую церковь, передала все ее имущество армянской григорианской церкви, и армянские священники, их покровители начали присваивать эти церкви. Их первостепенной задачей было стереть, предать забвению историю Кавказской Албании. Но мы не позволили. В Азербайджане есть достаточно большая научная база, труды, связанные с этим вопросом. Эти труды доводятся и должны доводиться не только до научной общественности, но и в целом мировой общественности. Кавказская Албания была большим государством. Ее столицей был город Габала. Относящиеся к Кавказской Албании исторические памятники, церкви являются нашим историко-культурным достоянием. Мы охраняем эти церкви. Я неоднократно бывал в этих церквях, в городе Шеки, Габалинском районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период войны по инициативе Фонда Гейдара Алиева были завершены ремонтные работы в древней удинской церкви Кавказской Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие. Мы охраняем эти церкви как наше культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться государством. Проводимая Азербайджаном политика, связанная с мультикультурализмом, межрелигиозными отношениями, приветствуется всем миром, мировыми лидерами. Пусть некоторые западные круги, которые хотят выразить беспокойство, посмотрят на наши разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, там содержали свиней. Почему это не вызывает беспокойства? Почему никто, кроме нас, на протяжении 30 лет не поднимал этот вопрос? Я неоднократно поднимал этот вопрос с международных трибун, в ходе контактов в иностранными коллегами. Почему никто не выражал беспокойства в связи с этим? Почему никто не хотел направить в связи с этим вопросом международную делегацию? Азербайджанский народ хочет услышать ответ на эти вопросы. Мы знаем этот ответ. Поэтому хочу сказать еще раз: пусть тот, кто хочет вмешиваться в наши дела, либо же обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало.

Кяльбаджарский район обладает живописной природой, богатым культурным наследием. Источник наших нескольких больших рек находится в Кяльбаджарском районе. Самая большая из них – река Тертер длиной 200 километров. Базарчай, Хачынчай - их длина составляет около 200 километров. Эти реки питают большие территории. Но коварный враг лишил нас этих возможностей. Потому что река Тертер впадает в Сарсангское водохранилище, построенное в 1970-х годах по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Сарсангское водохранилище было построено тогда для того, чтобы обеспечить оросительные работы в 6-7 районах, расположенных в Аранской зоне Карабаха. После того, как в то время было построено Сарсангское водохранилище, началось орошение территории площадью 100 тысяч гектаров, которая ранее никогда не орошалась. Агдамский, Геранбойский, Евлахский, Бардинский, Тертерский и другие районы получали воду оттуда. Коварный враг перекрыл нам воду. Летом он перекрывал воду, зимой открывал ее, и она затапливала все земли. Против нас совершался экологический террор. Армения – террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки. Посмотрите, воды реки Тертер, берущей свое начало в Кяльбаджаре, втекали в Сарсангское, а оттуда в Суговушанское водохранилище, обеспечивали интересы оккупанта, а к нам вода не поступала. Теперь же, после взятия нами поселка Суговушан, началась подача воды, предусматривается обеспечение водой 100 тысяч гектаров.

В Кяльбаджарском районе есть большие лесные территории. В Кяльбаджарском районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кяльбаджарцев, жили там. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм.

Мы восстановим Кяльбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал эти ресурсы. В советское время в Кяльбаджаре производилась вода «Истису», которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. Ненавистный враг все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется.

В Кяльбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное заселение. Там незаконном расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных стран. А это - военное преступление и считается военным преступлением согласно Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя.

Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось строительство новой дороги в Шушу. В советское время была одна дорога в Шушу – из Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского района. Эта дорога будет проходить по части Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было обеспечено в скором времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную дорогу. В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть, все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага.

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу.

Противник дал Кяльбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты «Нагорно-Карабахской республики». Где эти карты? Все пропали. Эти карты – просто клочок бумаги. Они отнесли к «Нагорно-Карабахской республики» всю территорию Нагорно-Карабахской автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих районов. Они издавали эти карты, включали в учебники, демонстрировали на выставках. Они представляли эти карты как карты «Нагорно-Карабахской республики». И что теперь осталось от этих карт? Ничего. Азербайджан предпринял необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности.

Я еще раз хочу вернуться к периоду переговоров. В то время мне неоднократно говорили, что конфликт должен быть решен только мирным путем. Могу сказать, что все международные организации, лидеры всех крупных держав, с которыми я контактировал, неоднократно заявляли, что конфликт не имеет военного решения. Эти заявления также есть в открытой печати. А что говорил я? Говорил, что есть! Говорил, что если понадобится, мы освободим наши земли военным путем. Говорил, что война никогда не исключится. На различных этапах в период переговоров неоднократно выдвигалось предложение о том, чтобы азербайджанская сторона отказалась от военного пути. Я никогда не соглашался на это. После этого меня стали обвинять в том, что Ильхам Алиев хочет развязать войну. Я говорил, что хочу решить вопрос мирным путем. Но хочу решить. А чего хотела Армения? Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Она считала, что если добивалась этого на протяжении 26-27 лет, то значит и дальше будет добиваться. Они считали, что их покровители всегда будут защищать их, стоять за ними, вместо них будут вести войну. Они вообще считают, что весь мир им должен. Они хотят управлять своей страной с этим вредным и больным мышлением, будно кто-то должен прийти и помочь им. А вы сами на что способны? Если всегда хватаетесь за кого-то и надеетесь на какие-то привилегии, то на что способны вы сами? Вот это мышление, можно сказать, повело их общество в неверном направлении. И сегодня они недовольны всеми. И сегодня предъявляют всем претензии, почему нас никто не защищает. Кто должен вас защищать? Вы независимая страна, - если можно так сказать, - так и живете как независимая страна, это во-первых. Во-вторых, вы захватили чужую землю. Оставили без крова миллион человек. Разрушили все здания, дома, города. Вы повели себя как дикари. Справедливость не на вашей стороне, международное право не на вашей стороне, историческая правда не на вашей стороне. Но они думали, что навечно сохранят эти земли. Считали, что пройдет время, сменятся поколения, азербайджанский народ забудет это, смирится с этой ситуацией. Они ошиблись. Мы никогда и не думали мириться с этой ситуацией. Как Президент, я на протяжении этих лет делал все возможное, чтобы нагорно-карабахская проблема всегда была на повестке дня, причем всегда в центре повестки дня. Чтобы чувства патриотизма, национальной гордости, солидарности внутри страны поднялись на более высокий уровень. Чтобы этот вопрос всегда находился на повестке дня на международном уровне. Пусть все знают, в чем заключается правда, пусть все знают, кто агрессор, кто пострадавшая сторона, и мы добились этого. Сейчас все в мире знают это. Если мы обратим внимание на зарубежную печать в период Отечественной войны, то увидим, что, конечно, преобладают предвзятые, исламофобские, антиазербайджанские, проармянские статьи и репортажи. Но в то же время, в отличие от предыдущего периода, было опубликовано и много объективных, отражающих правду репортажей, статей. Могу сказать, что мы победили в информационной войне. Мы победили на поле боя, победили в информационном пространстве, победили в политической плоскости. Результаты войны оказались такими, как я говорил. Я с первых дней говорил, что этот вопрос должен быть решен военно-политическим путем. Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение вопроса военным путем и готовы к этому. При одном условии, Пашинян лично должен сказать, когда он покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. Должен сказать, когда покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши наступательные операции. Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: У меня есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий, - убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он послушался, то не оказался бы в таком позорном положении. Результаты войны тоже оказались такими, как я говорил. Мы освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Муровдаг, Суговушан, Гадрут, большую часть Ходжавендского района и Шушу военным путем. Мы сломали врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с освобождением более 70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции. Пока не знаю где. Это скрывают. Наверное, когда-нибудь нам скажут. Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции? Но он был вынужден принять наши условия.

Война еще раз показала, кто есть кто. Армения – побежденная страна. Азербайджан – страна, одержавшая победу. Кяльбаджар – наш! Карабах – это Азербайджан!