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Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен

Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен "К сожалению, Армения не пресекла попытки реванша"
Карабах
15 декабря 2021 г. 10:17
Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен

Нет возврата к какой-либо дискуссии о статусе Карабаха, нагорно-карабахский конфликт разрешен.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию "El Pais".

"Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира, не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители. И эту реальность нужно учитывать. Нагорно-карабахский конфликт разрешен. Нет возврата ни к какой дискуссии о статусе Нагорного Карабаха или чему-либо в этом роде", - сказал глава государства.

Говоря о ситуации в регионе, глава государства отметил, что она относительно стабильная.

"К сожалению, Армения не прекращает попытки реванша. Для них поражение во второй карабахской войне было очень болезненным, абсолютно разрушительным для своей идеологической основы и для пропаганды, которая на протяжении почти 30 лет говорила о непобедимой армии, о силе и храбрости ее солдат и командиров. Во время 44-дневной войны их армия была полностью уничтожена", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qarabağın statusu barədə hər hansı müzakirəyə dönüş yoxdur, münaqişə bitib"
Версия на английском языке No return to discussions of Karabakh status, conflict is resolved, President Aliyev says

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