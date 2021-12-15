Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен

"К сожалению, Армения не пресекла попытки реванша"

Нет возврата к какой-либо дискуссии о статусе Карабаха, нагорно-карабахский конфликт разрешен.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию "El Pais".

"Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира, не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители. И эту реальность нужно учитывать. Нагорно-карабахский конфликт разрешен. Нет возврата ни к какой дискуссии о статусе Нагорного Карабаха или чему-либо в этом роде", - сказал глава государства.

Говоря о ситуации в регионе, глава государства отметил, что она относительно стабильная.

"К сожалению, Армения не прекращает попытки реванша. Для них поражение во второй карабахской войне было очень болезненным, абсолютно разрушительным для своей идеологической основы и для пропаганды, которая на протяжении почти 30 лет говорила о непобедимой армии, о силе и храбрости ее солдат и командиров. Во время 44-дневной войны их армия была полностью уничтожена", - заявил президент Ильхам Алиев.