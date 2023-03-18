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Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров

Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров Сегодня Армения, заявлявшая, что "Карабах - это Армения, и точка", угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет.
Карабах
18 марта 2023 г. 15:29
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Ильхам Алиев

Сегодня Армения, заявлявшая, что "Карабах - это Армения, и точка", угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие - они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации", - сказал глава государства, подчеркнув, что только в таком случае они смогут жить спокойно на территории 29 тысяч квадратных километров, как уже они того желают.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan states condition of Armenia’s living comfortably on area of 29,000 square kilometers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın 29 min kvadratkilometr ərazidə rahat yaşaması üçün şərti açıqlayıb

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