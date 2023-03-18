Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров

Сегодня Армения, заявлявшая, что "Карабах - это Армения, и точка", угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет.

Сегодня Армения, заявлявшая, что "Карабах - это Армения, и точка", угрожавшая нам новой войной, находится в поисках нового хозяина. Никакой пользы от этого не будет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие - они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации", - сказал глава государства, подчеркнув, что только в таком случае они смогут жить спокойно на территории 29 тысяч квадратных километров, как уже они того желают.