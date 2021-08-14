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Президент Азербайджана: Нам не нужна новая война

Президент Азербайджана: Нам не нужна новая война Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война.
Карабах
14 августа 2021 г. 21:40
Президент Азербайджана: Нам не нужна новая война

"Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью каналу CNN Turk.

Глава государства также отметил: "Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We do not need a new war
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bizə yeni müharibə lazım deyil"

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