Президент Азербайджана: Нам не нужна новая война

Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война.

"Мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью каналу CNN Turk.

Глава государства также отметил: "Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.