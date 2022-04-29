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Президент Азербайджана: На протяжении 30 лет Армения осуществляла экологический террор

Президент Азербайджана: На протяжении 30 лет Армения осуществляла экологический террор Сейчас мы работаем над глубокой интеграцией Карабаха и Зангезура с остальной частью Азербайджана, поэтому строятся железные дороги, аэропорты, проводится электричество. Чуть больше времени займет вопрос водораспределения.
Карабах
29 апреля 2022 г. 13:14
Президент Азербайджана: На протяжении 30 лет Армения осуществляла экологический террор

Сейчас мы работаем над глубокой интеграцией Карабаха и Зангезура с остальной частью Азербайджана, поэтому строятся железные дороги, аэропорты, проводится электричество. Чуть больше времени займет вопрос водораспределения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Мы были лишены наших рек, потому что на протяжении 30 лет Армения перекрывала реку Тертер, когда нам была нужна вода весной и летом, создавая засуху. А зимой они открывали реку, тем самым создавая наводнение. Это самый настоящий экологический террор", - заявил глава государства.

Он напомнил, что несколько лет назад в ПАСЕ была принята резолюция, осуждающая Армению за это.

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Версия на английском языке President: Armenia committed ecological terror for 30 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan 30 il ekoloji terror törədib"

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