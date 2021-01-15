Президент: Мы всему миру доказали, продемонстрировали свою силу, смяли врага

"Выступая на открытии величественный Площади Государственного флага в Баку, я сказал, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на оккупированных землях, в том числе в Шуше. Этот день настал".

"Выступая на открытии величественный Площади Государственного флага в Баку, я сказал, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на оккупированных землях, в том числе в Шуше. Этот день настал".

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с военнослужащими в Шуше сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

"Помню, некоторые "представители" армянского сепаратистского режима в то время говорили, что флаг Азербайджана может быть поднят в Шуше только в том случае, если Азербайджан признает "Нагорно-Карабахскую республику" и откроет в Нагорном Карабахе свое посольство. Посмотрите, какие гадкие, заносчивые выражения использовались. Теперь сидят тихо, как мыши. Замолкли, не могут сказать ни слова. Мы пришли сюда как победители, подняли флаг, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана.

Мы пришли сюда сражаясь. Никто не отдал нам эти земли просто так. Никакие переговоры не имели никакого значения. Мы убедились в том, что только собственными силами должны освободить свои земли, и сделали это. Мы всему миру доказали, продемонстрировали свою силу, смяли врага. Мы вынудили врага встать на колени перед нами, подписать акт о капитуляции. Так и случилось, и унизительный акт о капитуляции навсегда останется в истории. Весь мир говорит о нашей Победе. Ведущие органы печати всего мира пишут, готовят репортажи о блестящей победе Азербайджана. Сегодня публикуются аналитические статьи, будут написаны и книги", - сказал глава государства.