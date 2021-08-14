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Президент Азербайджана: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями

Президент Азербайджана: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями "Каждая пядь земли – это наша земля, и мы должны были их освободить. Это был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями, и мы с честью выполнили этот долг".
Карабах
14 августа 2021 г. 21:59
Президент Азербайджана: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями

"Каждая пядь земли – это наша земля, и мы должны были их освободить. Это был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями, и мы с честью выполнили этот долг".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Рассказывая о завещании великого лидера Гейдара Алиева в связи с освобождением наших земель, глава государства сказал: "Завещание моего отца касалось не только Шуши, но и всех земель, которые в то время находились под оккупацией. После взятия Шуши я посетил могилу отца и сказал, что выполнил его завещание. Я пережил, возможно, один из самых счастливых дней в своей жизни. Шуша, конечно же, родной, дорогой город для каждого азербайджанца, носит большой символический смысл. Неслучайно я объявил Шушу Культурной столицей Азербайджана. Однако и все другие города дороги для меня и для азербайджанского народа так же, как Шуша".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: This was our duty to the people, to history, to future generations, and we have fulfilled this duty with dignity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Biz xalq qarşısında, tarix qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında borcumuzu şərəflə yerinə yetirdik

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