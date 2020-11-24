Президент Азербайджана: Мы одержали победу в информационной войне

"Азербайджанские земли попадали под оккупацию, а американский Конгресс признал Азербайджан как агрессора и лишил нас гуманитарной помощи"

"На протяжении последних 17 лет мы создали правовую базу для урегулирования конфликта. Во всех своих международных контактах я доводил до моих коллег позицию Азербайджана, исторические реалии и сложившуюся ситуацию, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Можно сказать, во всех моих двусторонних международных контактах армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт занимает особое место. Достаточно посмотреть все мои выступлениями. Можно сказать, во всех своих выступлениях в последние 17 лет я излагал свое мнение, информировал мировую общественность по данному вопросу, потому что, к сожалению, в начале 1990-х годов в мире не было полного представления о конфликте, была искаженная информация. Была информация, вброшенная армянским лобби. Иначе американский Конгресс не принял бы известную 907-ю поправку в то время, когда как наши земли оказались под оккупацией. Азербайджанские земли попадали под оккупацию, а американский Конгресс признал Азербайджан как агрессора и лишил нас гуманитарной помощи. В то время этого добилось армянское лобби. Азербайджанской дипломатии просто не удалось предпринять адекватных шагов против них.

Мы одержали победу в информационной войне. Мы представили миру полную информацию о Ходжалинском геноциде. В мире не было информации о Ходжалинском геноциде. Кампания "Справедливость к Ходжалы!", признание более 10 странами Ходжалинской резни как геноцида, можно сказать, создали картину, отражающую правду о конфликте, и довели ее до всего мира", - подчеркнул глава государства.