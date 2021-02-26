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Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"

Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер" "Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет - мы этого не видели"
Карабах
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер

"Заявления премьер-министра Армении в связи с ракетным комплексом "Искандер", вызвали вопросы и у нас. Я бы не хотел иронизировать на эту тему, достаточно было комментариев и среди российских официальный лиц, членов парламента России и экспертов о том, что ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в видеоформате.

"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет - мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "İsgəndər" raketinin atılmasını görməmişik, bu boş sözdür"

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