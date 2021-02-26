Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"

"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет - мы этого не видели"

"Заявления премьер-министра Армении в связи с ракетным комплексом "Искандер", вызвали вопросы и у нас. Я бы не хотел иронизировать на эту тему, достаточно было комментариев и среди российских официальный лиц, членов парламента России и экспертов о том, что ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в видеоформате.

"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет - мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", - отметил президент.