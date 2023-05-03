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Президент Азербайджана: Мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе

Президент Азербайджана: Мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе "Мы хотели заполнить это пространство практическими шагами, включая обмен мнениями, прежде всего, в отношении будущего развития Азербайджана, а также развития региона, так как мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе. Вообще-то у нас нет больше н
Карабах
3 мая 2023 г. 13:23
Президент Азербайджана: Мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе

"Мы хотели заполнить это пространство практическими шагами, включая обмен мнениями, прежде всего, в отношении будущего развития Азербайджана, а также развития региона, так как мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе. Вообще-то у нас нет больше никаких рисков после освобождения Карабаха внутри страны, но мы же живем не на острове".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что встреча в Шуше носит особое значение, глава государства сказал: "Прошлый год я объявил "Годом города Шуша" в ознаменование 270-ой годовщины основания города карабахским ханом Панахали".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz regionda baş verən proseslərə göz yuma bilmərik"

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