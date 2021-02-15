Президент Азербайджана: Лачинский коридор находился под нашим обстрелом

"Жизнь показала, что, проявив твердую волю, смелость, мы смогли добиться желаемого. Они даже и не думали возвращать Лачинский район. Продвигаясь по дороге, по которой я приехал, освободив все расположенные по пути районы, села, города, мы пришли в эти мес

"Жизнь показала, что, проявив твердую волю, смелость, мы смогли добиться желаемого. Они даже и не думали возвращать Лачинский район. Продвигаясь по дороге, по которой я приехал, освободив все расположенные по пути районы, села, города, мы пришли в эти места. Мы освободили от оккупантов южную часть Лачинского района, село Гюлябирд. Здесь расположены села Сафиян и Тюркляр, мы освободили и их, создав военный плацдарм для контроля за Лачинским коридором, который уже находился под нашим обстрелом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев после того, как 14 февраля в селе Гюлебирд Лачинского района поднял азербайджанский флаг.

"Фактически продвигаясь с этого направления, мы вели наши стратегические операции. Одновременно продвигаясь с противоположной стороны – из Ходжавендского района к Шуше, пройдя через горы и ущелья, мы смогли провести успешную операцию. Эта южная часть Лачинского района была освобождена в результате военной операции. Мы нанесли врагу поражение на поле боя и восстановили историческую справедливость", - сказал президент.