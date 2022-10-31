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Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад

Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на основе которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это все фундаментальные принципы международного права. Думаю, что на этой основе можно достичь нормали
Карабах
31 октября 2022 г. 18:17
Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад

Карабахский конфликт - это уже история. Сейчас Азербайджан выдвинул пять основных принципов, на основе которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это все фундаментальные принципы международного права.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - заявил лидер Азербайджана.

"Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует очень серьезных шагов", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb, iki il əvvəl həll olunub”
Версия на английском языке Azerbaijani president: Karabakh conflict already history, it was resolved 2 years ago

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