Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад

Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад

Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на основе которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это все фундаментальные принципы международного права. Думаю, что на этой основе можно достичь нормали

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Карабахский конфликт - это уже история. Сейчас Азербайджан выдвинул пять основных принципов, на основе которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это все фундаментальные принципы международного права. Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - заявил лидер Азербайджана. "Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует очень серьезных шагов", - заявил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook