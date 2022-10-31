Президент Азербайджана: Карабахский конфликт – это уже история, он был решен два года назад

Карабахский конфликт - это уже история. Сейчас Азербайджан выдвинул пять основных принципов, на основе которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это все фундаментальные принципы международного права.
Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - заявил лидер Азербайджана.
"Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует очень серьезных шагов", - заявил глава государства.