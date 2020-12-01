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Президент Азербайджана: Где теперь эти 7 условий Пашиняна? Нет их

Президент Азербайджана: Где теперь эти 7 условий Пашиняна? Нет их Когда пьяным плясал в Джыдыр дюзю, надо было подумать, чем это кончится
Карабах
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1 декабря 2020 г. 13:01
Президент Азербайджана: Где теперь эти 7 условий Пашиняна? Нет их

"Интересно, какие условия сейчас может поставить Пашинян, который ставил семь условий, и перед кем он может их поставить? Где эти 7 условий? Нет их. Где условие о том, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым "Нагорным Карабахом"? Пошло к черту. "Нагорный Карабах – это Армения, и точка" – с таким воодушевлением, как герой он заявлял об этом в Ханкенди, и ему все аплодировали. И что? Карабах – это Армения? Пусть придет и скажет это. Карабах – это Азербайджан! Те, кто аплодировал ему, представители того криминального режима сегодня или уничтожены, или дезертировали".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Они сами признают, что у них более 10 тысяч дезертиров. Он говорил, что они построят в Шуше – нашем историческом, древнем городе, нашей душе, нашем сердце – парламент так называемого "Нагорного Карабаха". И где этот парламент? Мы разрушили, уничтожили его. Когда пьяным плясал в Джыдыр дюзю, надо было подумать, чем это кончится. Мы преподали ему урок. Мы подняли наш флаг в Шуше, во всех других городах и районах. Все убедились в нашей силе. Все увидели нашу мощь, нашу волю. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Это – кулак единства, кулак силы.

Отныне Азербайджан будет идти только по пути развития и прогресса. Мы и впредь будем предпринимать практические шаги в деле армейского строительства, еще больше будем укреплять нашу армию. Все указания даны. Есть и воля, и опыт – незаменимый опыт. Сегодня все страны изучают опыт этой Отечественной войны. У нас есть и средства. Есть единство народа и власти. Мы показали, что являемся великим, гордым народом. Мы сокрушили врага. Сломали ему хребет, уничтожили. Это – историческая Победа. Она навечно останется в истории Азербайджана, как славная Победа!", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Hanı o şərt? Cəhənnəmə getdi"

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