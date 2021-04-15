Президент Азербайджана: "Формат, связанный с городом Минск, остался в истории"

Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей

"Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Наш министр иностранных дел сегодня доложил мне, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН", - сказал глава государства.