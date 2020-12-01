Президент Азербайджана: Армения, ты – тупик

Мы создали не только нефтегазовый, но и электроэнергетический коридор. Сегодня существует энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция. Сегодня существует энергетический коридор Россия-Азербайджан-Иран

"Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их к такому положению".

Как передает Report, об этом в обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы проделали всю работу, связанную с транспортом, энергетикой. Мы создали не только нефтегазовый, но и электроэнергетический коридор. Сегодня существует энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция. Сегодня существует энергетический коридор Россия-Азербайджан-Иран. Сегодня существует транспортный коридор Россия-Азербайджан-Иран. В нынешнем году объем грузов, перевезенных по этому коридору, увеличился примерно на 30-40 процентов. Армения уже 20 лет работает над транспортным коридором Север-Юг. И никаких результатов. О каком коридоре Север-Юг может идти речь? Разве можно оттуда, через горы, мегринские горы проложить железную дорогу? Надо быть сумасшедшим, чтобы вложить туда несколько миллиардов. Хорошо, допустим, что кто-то дал эти деньги, а куда она поведет? Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя тупиком. Кто тебя изолировал? Мы. Энергетика, транспорт, электроэнергетика – мы ее изолировали. Помогли ли им те, кто принимает в эти дни такие гнусные резолюции, и те, кто стоит за ними? Нет. Повлияло ли это на нашу волю? Нет. Почему? Потому, что у нас твердая воля, у нас есть единство народа и власти. Потому что с 1993 года по сегодняшний день Азербайджан находится в надежных руках. Для руководившего Азербайджаном великого лидера, а затем и для меня интересы азербайджанского народа были превыше всего. Кем были руководители Армении? На протяжении 20 лет бандиты – режим хунты Кочаряна-Саргсяна, а кто был в последние два с половиной года, армянский народ сам знает. Поезд ушел. Но все еще не поздно. Вы еще можете успеть на этот поезд, если будет наше разрешение, если будут обеспечены наши условия. После этого будет так, только так!", - сказал глава государства.